DÜNYA Haberleri

Trump'tan İran açıklaması

Trump’tan İran açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, “Şu anda İran’la müzakere ediyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini söyleyerek, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini kaydetti. Trump, "İran'la bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda İran'la müzakere ediyoruz” diye konuştu.

FEDERAL HÜKÜMETİN 4 GÜN SÜREN KISMİ KAPANMASI SONA ERDİ

Bütçe paketinin Trump tarafından imzalanmasıyla, federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanması sona erdi.

Trump, federal hükümeti yeniden açacak ve mali yılın geri kalanında federal kurumların faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu finanse edecek tasarıyı imzalamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

‘EPSTEIN DOSYALARINI GERİDE BIRAKIP ÜLKE YÖNETİMİNE DÖNELİM'

Epstein konusunda da açıklamada bulunan Trump, "Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar” ifadelerini kullandı.

Trump, Epstein sürecini artık geride bırakıp ülke meselelerine odaklanmaları gerektiğini dile getirerek, "Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat var. Ama size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Ama bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği” dedi.

Kaynak: DHA

