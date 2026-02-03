Hamas: Gazze’ye giren yardım tırlarının sayısı açıklanan rakamların yarısından az

Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine rağmen İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve bölgeye giren yardım tırlarının sayısının açıklanan rakamların çok altında olduğunu bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerine uyguladığı kısıtlamalara dikkati çekti.

Ateşkesin ikinci aşamasına geçildiğinin çeşitli taraflarca ilan edilmesine rağmen sahada herhangi bir iyileşme yaşanmadığını vurgulayan Kasm, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini hâlâ büyük ölçüde kısıtladığını belirtti.

Gazze'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olduğuna işaret eden Kasım, çadırlarda yaşayan zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin durumunun daha da kötüleştiğini ifade etti.

Bu çadırların Filistinlileri ne soğuktan ne de yağmurdan koruyabildiğini vurgulayan Kasım, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek yakıt ve gaz girişine de yalnızca çok sınırlı ölçüde izin verdiğini kaydetti.

Kasım, işgalci İsrail ile sivil-askeri koordinasyon merkezinin Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Kasım, Gazze'ye giren yardım tırlarının sayısının, açıklanan rakamların yarısından bile az olduğunu vurguladı.

İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan dün iki yönlü "sınırlı" geçişler başlamıştı. Ancak Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği bildirilmişti.

