Zelenskiy: Üçlü görüşme ABD’de devam edebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin bir sonraki ayağının ABD’de yapılabileceğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de iki gün süren ve Rusya ile ABD ve Ukrayna heyetlerinin katıldığı görüşmelerin ardından müzakere ekibinden ilk raporu aldığını bildirdi.
Birçok konunun telefonda konuşulamayacak kadar hassas olduğunu belirten Zelenskiy, müzakere ekibini yüz yüze bir rapor sunması için Kiev'e beklediğini söyledi. Zelenskiy, "Şimdiden söylenebilecek olan şudur ki; yakın gelecekte muhtemelen ABD'de başka toplantıların yapılması planlanıyor. Barışı gerçekten yakınlaştırabilecek, onu güvenilir ve kalıcı kılabilecek ve Rusya'yı savaşı sürdürme iştahından yoksun bırakacak her türlü uygulanabilir formata hazırız” ifadelerini kullandı.
Savaşın sona erdirilme şeklinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Zelenskiy, "Bu savaşın, Rusya'nın saldırganlığının karşılığını alamayacağı şekilde sona ermesi çok önemlidir. Bu, gerçek güvenliği yeniden tesis eden ve garanti eden temel ilkelerden biridir” değerlendirmesinde bulundu.
