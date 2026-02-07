Sındırgı’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
