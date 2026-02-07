Evleneceklere karşılıksız 40 bin lira!

İBB evlilik desteği 40 bin liraya yükseldi. Evlilik desteği yardımından faydalanmak için üç şartı karşılamak gerekiyor. İşte İBB evlilik desteği şartları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evlilik desteği 40 bin lira oldu. Daha önce 30 bin lira olarak uygulanan İBB evlilik desteği, artık 40 bin lira olarak yapılacak. Peki İBB evlilik desteği şartları neler?

İBB EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular, İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi, Çözüm Merkezi Mobil Uygulama, cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen ve sosyalyardim.ibb.gov.tr internet siteleri, 0552 153 00 34 nolu WatsApp uygulaması, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları üzerinden alınıyor.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

İBB evlilik desteği alabilmek için İstanbul'da ikamet edilmesi, sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi ve üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması gerekiyor.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ KİMİN HESABINA YATIRILIYOR?

Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor, başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.

Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul'da olması yeterli olurken, evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin kentte olması şartı isteniyor.

İBB EVLİLİK DESTEĞİ HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Başvurduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış ancak nikah tarihine kadar 18 yaşını dolduracak olanlar başvurabilecek mi?

- Nikah tarihinde 18 yaşını doldurmuş olsa bile nikah başvurusunda 18 yaş altı olan kişilerden vasisi tarafından izin istenmektedir. Bu sebeple bizim süreçlerimizde başvuru yapamaz. Başvuru yapabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Nikah tarihine son 90 günün hesaplaması SEDEP üzerinde hata verecek mi?

Başvuru sistemi nikah tarihi seçiminde başvuru tarihinden önce ve 90 gün sonrası için seçim yapılmasına izin vermemektedir.

SEDEP başvurusu var veya aile bireyi olarak ekli ise kayıt alınabilecek mi?

- Geçim sofra destek başvurusu olması evlilik etiketine başvurusuna engel değildir. Eğer Evlilik etiketi altında kendisinin başvurusu ya da partner olarak kaydı var ise yeni başvuru yapmasına izin verilmemektedir.

Başvuran kişinin T.C. vatandaşı ancak eşinin Yabancı Uyruklu veya Geçici Koruma Altında olduğu durumlarda başvuru yapılabilecek mi?

- Yabancı uyruklu vatandaşların partner olarak da kaydı alınamamaktadır.

Kısa süre önce boşanmış ve tekrar aynı kişi ile evlenmek için nikah tarihi almış vatandaşlar başvuru yapabilecek mi?

- Başvuru yaptığı tarihte medeni durumu bekar ise başvuru yapabilir. Başvuruya engel bir durum bulunmamaktadır.

Başvuru yapacak vatandaşların inceleme/değerlendirme süreci nasıl ilerleyecek? (Ev incelemesi, Evrak teslim gibi süreçler)

- Ev ziyareti yapılmayacak. Başvurusu olumlu değerlendirildiğinde evrak süreci olacaktır. Konu hakkında başvuran kişiye SMS ile bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.

Başvuru esnasında eğer hane incelemesi yapılacaksa hangi eve ziyaret gerçekleşecek?

- Ev ziyareti yapılmayacaktır.

Başvuru yapacak olan yeni çiftlerin ailelerinden alacakları yardımların kontrolü nasıl sağlanacak? (Vatandaşın anne babası üzerine olan tapu, konut, arsa durumu veya maddi durumu göz önünde bulundurulacak mı?)

- Evlilik Yardımıma başvuran çiftlerin aileleri sosyo-ekonomik değerlendirmeye dahil edilmeyecektir. Partnerlerin gelirleri ve gayrimenkul bilgileri incelecektir.

Çiftlerin herhangi birinin ikametinin İstanbul dışında olması durumunda başvuru yapılabilecek mi?

- Başvuru sahibinin İstanbul'da ikamet etmesi zorunludur ama partner için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Kaynak: AA