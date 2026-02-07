GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,81
EURO
51,71
STERLİN
59,71
GRAM
7.404,40
ÇEYREK
12.283,52
YARIM ALTIN
24.453,65
CUMHURİYET ALTINI
48.462,12
SPOR Haberleri

Konyaspor 8 futbolcu transfer etti! 5 futbolcuyla yollarını ayırdı

Konyaspor 8 futbolcu transfer etti! 5 futbolcuyla yollarını ayırdı
Konyaspor, ikinci transfer ve tescil döneminde 8 futbolcu transfer etti. Yeşil-beyazlılar, 5 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

Konyaspor, ikinci transfer ve tescil döneminin en hareketli takımlarından oldu. Yeşil-beyazlılar eksik düşündüğü bölgelere takviyeler yaparken, bu doğrultuda kadrosuna 9 futbolcu dahil etti. Anadolu kartalı, 5 futbolcuyu bonservisiyle, 3 futbolcuyu ise kiralık olarak alırken, kiralık olarak gönderdiği sözleşmeli futbolcusu Blaz Kramer'i de geri çağırdı. Konyaspor, bu transfer döneminde; Deniz Türüç, Sander Svendsen, Kazeem Olaigbe, Diogo Gonçalves, Rayyan Baniya, Berkan Kutlu, Arif Boşluk, Blaz Kramer ve Adamo Nagalo'yu transfer etti.

5 futbolcu takımdan ayrıldı

Konyaspor, bu transfer döneminde Mucahit İbrahimoğlu'nu Serikspor'a, Kaan Akyazı'yı Bandırmaspor'a, Muzaffer Utku Eriş'i ise Batman Petrolspor'a kiraladı. Yeşil-beyazlı ekipte, Melih Bostan Sakaryaspor'a transfer olurken, Umut Nayir de Trabzonspor'la sözleşme imzaladı.

Çağdaş Atan gitti, İlhan Palut geldi

Konyaspor'da en önemli değişiklik ise teknik direktör koltuğunda oldu. Konyaspor'un başında Süper Lig'de 9 karşılaşmaya çıkan Teknik Direktör Çağdaş Atan, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konya ekibi, bu sonuçlarla Atan ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar daha sonra daha önce de takımı çalıştıran İlhan Palut ile anlaştı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER