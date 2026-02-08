Selçuklu’da minik oyunculardan kahkaha dolu gösteri! “Paldır Güldür Şov 8’’ seyirciyle buluştu

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan “Paldır Güldür Şov 8” tiyatro oyunu seyirci ile buluştu. Minik oyuncuların sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan oyun, izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Selçuklu Belediyesi'nin, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, verdiği eğitimlerle pek çok yeteneğin keşfedilmesine imkan sağlıyor. Akademi bünyesinde eğitim alan Çocuk Tiyatro Topluluğu da sahneledikleri oyunlarla hem eğlendiriyor hem de yeteneklerini sergiliyor. Bu kapsamda "Paldır Güldür Şov” isimli tiyatro oyunu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 8. kez seyirciyle buluşarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kahkaha dolu anlara sahne olan ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan gösteri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sanat Akademisi'nde eğitim alan çocukların uzun soluklu çalışmalarının ürünü olan oyun; eğlenceli skeçleri ve verdiği anlamlı mesajlarla dikkat çekti. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, çocukların sergilediği özgüven ve sahne performansı izleyicilerden tam not aldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Sanatla büyüyen çocuklarımızın başarısı hepimiz için büyük bir gurur”

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesine büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın sahnedeki özgüvenli duruşu ve sergiledikleri performans gerçekten gurur verici. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sanata ilgi duyması, böyle güzel çalışmaları büyük bir özveri ve tutkuyla ortaya koymaları bizleri son derece mutlu ediyor. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi çatısı altında, çocuklarımız ve gençlerimiz için birçok farklı alanda eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Onların sosyal, kültürel ve sanatsal yönden kendilerini geliştirebilmeleri adına pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. ‘Paldır Güldür Şov' da bu çalışmalarımızın güzel örneklerinden biri. Bu vesileyle, sahneledikleri keyifli ve başarılı performans dolayısıyla tüm çocuklarımızı ve onları büyük bir özveriyle yetiştiren alanında uzman eğitmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu