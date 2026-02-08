GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da TEKNOSEL Teknoloji ve Robot Yarışması heyecanı 3. kez yaşanacak

Konya’da TEKNOSEL Teknoloji ve Robot Yarışması heyecanı 3. kez yaşanacak
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde 12-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji ve Robot Yarışması için ön başvuru süreci başlıyor.
Konya'da teknoloji ve inovasyon kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunan, gençlerin hayallerinin projeye dönüştüğü Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji ve Robot Yarışması, bu yıl 3. kez teknoloji tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışma, teknolojiye ilgi duyan öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak. Yarışmayla geleceğin mühendislerinin ve teknoloji liderlerinin yetişmesi hedefleniyor. Farklı okullardan yüzlerce öğrencinin çeşitli kategorilerde tasarladıkları robotlarla yarışacağı organizasyon Konya'nın en büyük teknoloji yarışmalarından biri olma niteliği taşıyor. Selçuklu TEKNOSEL bu yıl da gençlere teknolojik projeler geliştirebilecekleri ilham verici bir platform sunacak.
 
 
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğiyle düzenlenen yarışma için ön başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 3 Nisan'a kadar devam edecek. Etkinlikler, 12–14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, 15–17 Mayıs 2026 tarihleri arasında ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yarışmalar, Temel Seviye Çizgi İzleyen, İleri Seviye (Hızlı) Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini Sumo ve Yumurta Toplayan, Tasarla Çalıştır, İnsansız Hava Aracı (İHA-Mini Drone), TEKNOSEL Özel Kategorisi, Serbest Proje Kategorisi, mBlock Kategorisi ve teması Gazze olan Yapay Zeka Film Yarışması kategorilerinde gerçekleştirilecek. Konya genelinden ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki başvuruların kabul edileceği yarışmayla ilgili tüm detaylara tekno-sel.com.tr adresinden ulaşım sağlanacak.
 
Ayrıca yarışma kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi fuaye alanında müzikaller, oyun alanları, çocuk oyun alanları, sahne gösterileri, söyleşiler, atölye etkinlikleri, üniversite ve kurumların tanıtım stantları da yer alacak.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

