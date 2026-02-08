Meteoroloji’den Konya’ya uyarı! Sağanak yağış geliyor: TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konyalılara uyarı geldi. Soğuk giden havaların ardından yüzünü gösteren güneş yerini kara bulutlara bırakıyor. Konya’ya sağanak yağış geliyor. Konya’da hava nasıl, yağış hangi ilçelerde diyenler için detaylar haberimizde..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Konya'nın 31 ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den Konyalılara uyarı geldi. Konya'da hava nasıl, Konya'ya yağış geliyor mu? İşte Konya ve 31 ilçesinde 5 günlük hava durumu..

Yurdu etkisi altına alan soğuklar, yeni haftada beraberinde kar ve sağanağı da getirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasında, yurdun büyük bir kesiminin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini gösterdi. Peki Konya'da hava durumu nasıl, Konyalıları önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekliyor?

Meteoroloji uyardı: AMAN DİKKAT!

Konya ve 31 ilçesinde 10 Şubat Salı günü sağanak yağış ve karla karışık yağmur etkili olacak. Buna göre dışarıda planı olanlar için dikkatli olmalarında fayda var. Yağmurluklarınızı ve şemsiyenizi yanınıza almanız önerilir.

Konya'da yarın hava nasıl olacak?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde parçalı bulutlu 3°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın çok bulutlu 10°C, akşam saatlerinde bulutlu 10°C, gece bulutlu 7°C olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°.

Kaynak: Haber Merkezi