Konya’da DMD hastası Ali Hamza için gökyüzüne balonlar bırakıldı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Ali Hamza Doğan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.
Ankara'da yaşayan Konyalı Doğan ailesinin kas hastası oğulları Ali Hamza için Meram ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan yetişkinlere ve çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.
Katılımcılar aynı anda balonları gökyüzüne bıraktı.
Anne Gülsüm Doğan, yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği onaylı kampanyada sona gelindiğini, Ali Hamza'nın yurt dışındaki ilaç tedavisini almasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını belirterek,
"Oğlum 5 yaşında ve tam oyun çocuğu. Arkadaşlarından sürekli geri kalıyordu. Şimdi tedavisinden sonra inşallah gücü daha yerinde olacak ve arkadaşlarına ayak uydurabilecek. İki tane de abisi var. Onlarla beraber korkmadan gönlünce oynayabilecek." ifadesini kullandı.
DMD hastası olan diğer çocuklara şifa dileyen Doğan, "Bu sürece emek veren herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Artık geleceğe umutla bakabiliyoruz." dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”