Konya’da iki ayrı kaza: Yaralılar var

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşanan iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.
A.Ç. yönetimindeki 20 AJD 151 plakalı evden eve nakliyat yapan kamyon, Beyşehir-Isparta kara yolu kent merkezi girişi çevre yolu kavşağında H.A. yönetimindeki 42 ASC 363 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan hafif ticari araç sürücüsü H.A. ile araçta yolcu olarak bulunan H.E.A, İ.Ö.K, H.H.A. ve Z.E.K. ile kamyon sürücüsü A.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarca götürüldükleri Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü H.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
H.S. idaresindeki 07 ACL 186 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde kaymakam virajı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Ters dönen araç içerisindeki sürücü ve 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, yolcu olarak bulunan 1 kişi ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”