Feci kazadan acı haber geldi: Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Güncelleme Tarihi:
Kayseri’nin Talas ilçesinde ciple motosikletin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında E.K. yönetimindeki 34 HCK 33 plakalı cip ile O.K. yönetimindeki 38 AOL 464 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.K. ve yolcu Y.A. savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerinden yaklaşık 200 metre sonra durabilen cipin sürücü E.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Öte yandan, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan yolcu Y.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
