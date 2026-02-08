GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İş insanına şantaj yapan 3 şahıs yakalandı

İş insanına şantaj yapan 3 şahıs yakalandı
Kayseri’de uygunsuz görüntülerle bir iş insanına şantaj yapan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekmek suretiyle şantaj yaparak, ‘yağma, tehdit ve şantaj' suçlarını işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.Y. (28), F.C.T. (27) ve T.T. (26) yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

