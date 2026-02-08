GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Pembe saçlar Konyaspor tribünlerinde buluştu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Pembe saçlar Konyaspor tribünlerinde buluştu

Konyaspor'un Göztepe ile oynadığı karşılaşma sonrası tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yeşil-beyazlı ekibin forveti Blaz Kramer'e olan hayranlığıyla dikkat çeken bir Konyaspor taraftarı, saçlarını pembeye boyattı. Maç boyunca pembe saçlarıyla tribünde ilgi odağı olan taraftar, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

MAÇ SONU SÜRPRİZ FOTOĞRAF

Karşılaşmanın ardından Blaz Kramer, kendisiyle aynı saç rengine sahip olan Konyaspor taraftarıyla bir araya geldi.

İŞTE O ANLAR;

İkili, tribünlerin önünde yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortaya samimi görüntüler çıktı.

(Meltem Aslan)

  • KE
    Konyalının Eşi
    9 saat önce

    Şöyle elemanlar lazım bize hem sahayı hem de tribünleri almalı

