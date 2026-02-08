Pembe saçlar Konyaspor tribünlerinde buluştu

Konyaspor'un Göztepe ile oynadığı karşılaşma sonrası tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Yeşil-beyazlı ekibin forveti Blaz Kramer'e olan hayranlığıyla dikkat çeken bir Konyaspor taraftarı, saçlarını pembeye boyattı. Maç boyunca pembe saçlarıyla tribünde ilgi odağı olan taraftar, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
MAÇ SONU SÜRPRİZ FOTOĞRAF
Karşılaşmanın ardından Blaz Kramer, kendisiyle aynı saç rengine sahip olan Konyaspor taraftarıyla bir araya geldi.
İŞTE O ANLAR;
İkili, tribünlerin önünde yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortaya samimi görüntüler çıktı.
Yorumlar
KE
Konyalının Eşi
9 saat önce
Şöyle elemanlar lazım bize hem sahayı hem de tribünleri almalı
