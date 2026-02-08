İlhan Palut 1121 gün sonra Konyaspor kulübesinde

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk maçına Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasındaki Göztepe maçında çıktı. Palut, en son 14 Ocak 2023'te iç sahada Beşiktaş ile oynanan müsabakada kulübede yer almıştı. Toplam bin 121 gün sonra Konya Büyükşehir Stadyumu'na adım atan İlhan Palut, önceki döneminde Konyaspor'la başarı bir sezon geçirmişti.
Konyaspor'un başında Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 81 maça çıkan İlhan Palut, bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Palut, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte Konyaspor kariyerindeki 82. müsabakasını oynadı.
Kaynak: İHA