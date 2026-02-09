Konya dahil 29 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: 41 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada jandarma tarafından 29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 41’inin tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Şüphelilerden 41'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.
