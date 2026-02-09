Konya’da yüzme bilmeyen kalmayacak: 45 bin 500 öğrenci eğitim alacak!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yüzme eğitimi alan 3. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Meram, Karatay, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Ereğli, Akşehir ve Karapınar olmak üzere 20 ilçede ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine verilen yüzme eğitimleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında Meram Belediyesi Berlika Spor Tesisi'nde yüzme eğitimi alan 3. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında öğrenci sayısını ve okul sayısını artırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, "Şu an aktif olarak 20 ilçemizde 173 okulumuzdaki 15 bin 150 öğrencimize 16 saatlik eğitimlerini veriyoruz. Konya merkez ve taşradaki ilçelerimizle birlikte bu dönem sonunda 45 bin 500 çocuğumuza ulaşmış olacağız. Hem merkezdeki çocuklarımız hem kırsaldaki çocuklarımız Konya gibi denizi olmayan bir şehirde ilköğretim üçüncü sınıfı tamamladıklarında yüzme öğrenmiş ve temel yüzme eğitimlerini almış olacak” ifadelerini kullandı.





"HEDEF, 31 İLÇEMİZİN TAMAMINDA İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE YÜZME ÖĞRETMEYİ SAĞLAMAK”

Başkan Altay, verilen yüzme eğitimlerinin öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Spor tesislerimizi de aktif olarak kullanıyoruz. Eğitimlerimiz okul saatinde olduğu için çocuklarımız servisle okullarından alınıp tesislerimize getiriliyor, burada derslerini tamamladıktan sonra tekrar servisle okullarına göndermiş oluyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yine Türkiye'ye örnek bir proje uygulamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hedefimiz, inşallah 31 ilçemizin tamamında ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerimize yüzme öğretmeyi sağlamak. Gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.





"20 İLÇEMİZDEKİ UYGULAMAMIZ İNŞALLAH ARTARAK DEVAM EDECEK”

Çocukların yüzme eğitimleri dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Altay, "Çok büyük bir coşku ve keyifle geliyorlar, burada eğlenceli bir vakit geçiriyorlar, hatıralar oluşturuyorlar, ama en önemlisi de yüzmeyi öğrenmiş oluyorlar. Ömürleri boyunca hatırlayacakları bir hatıra çocukların zihninde kalmış olacak. 20 ilçemizdeki uygulamamız inşallah artarak devam edecek” diye konuştu.

Proje kapsamında eğitim alan öğrenciler de verilen eğitimler sayesinde yüzmeyi öğrendikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.





Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında öğrenciler, ücretsiz bir şekilde servislerle okuldan alınıp, eğitimleri bittikten sonra yeniden okullarına bırakılıyor. Ayrıca her bir öğrenciye çanta, bone ve havlu hediye ediliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu