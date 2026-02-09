GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Selçuklu nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Konya'nın en kalabalık ilçesi olan Selçuklu'nun nüfusu, 2025 yılı itibarıyla 703 bin 449 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE VE KONYA NÜFUSUNDA ARTIŞ

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Konya'nın toplam nüfusu ise 13 bin 385 kişilik artışla 2 milyon 343 bin 409'a yükseldi.

SELÇUKLU KONYA'NIN EN KALABALIK İLÇESİ

703 bin 449 kişilik nüfusuyla Selçuklu, 2025 yılında da Konya'nın en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. İlçe, aynı zamanda Türkiye genelinde nüfusu en yüksek ilçeler arasında yer aldı.

MERKEZ İLÇELERDE NÜFUS ARTIŞI SÜRÜYOR

Konya'nın merkez ilçeleri arasında Selçuklu ilk sırada yer alırken, Karatay 395 bin 499, Meram ise 349 bin 685 nüfusa ulaştı. Üç merkez ilçede de nüfus artışının devam ettiği açıklandı.

KONYA'DA NÜFUS DAĞILIMI

TÜİK verilerine göre Konya'nın en az nüfuslu ilçesi 1.704 kişiyle Yalıhüyük oldu. Merkez ilçeler dışındaki en kalabalık ilçe ise 158 bin 10 nüfusla Ereğli olarak kayıtlara geçti. Selçuklu, Konya'nın nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçe olmaya devam ediyor.

