Konya ve ilçelerinin 2025 - 2026 nüfusu
Konya Nüfusu: 2.343.409
Ahırlı 2025-2026 Nüfusu: 4.536
Akören 2025-2026 Nüfusu: 5.744
Akşehir 2025-2026 Nüfusu: 93.613
Altınekin 2025-2026 Nüfusu: 14.374
Beyşehir 2025-2026 Nüfusu: 80.353
Bozkır 2025-2026 Nüfusu: 24.704
Cihanbeyli 2025-2026 Nüfusu: 49.126
Çeltik 2025-2026 Nüfusu: 9.482
Çumra 2025-2026 Nüfusu: 68.803
Derbent 2025-2026 Nüfusu: 3.954
Derebucak 2025-2026 Nüfusu: 5.353
Doğanhisar 2025-2026 Nüfusu: 14.097
Emirgazi 2025-2026 Nüfusu: 7.647
Ereğli 2025-2026 Nüfusu: 158.010
Güneysınır 2025-2026 Nüfusu: 9.237
Hadim 2025-2026 Nüfusu: 10.621
Halkapınar 2025-2026 Nüfusu: 3.947
Hüyük 2025-2026 Nüfusu: 14.878
Ilgın 2025-2026 Nüfusu: 53.167
Kadınhanı 2025-2026 Nüfusu: 31.478
Karapınar 2025-2026 Nüfusu: 51.756
Karatay 2025-2026 Nüfusu: 395.499
Kulu 2025-2026 Nüfusu: 51.732
Meram 2025-2026 Nüfusu: 349.685
Sarayönü 2025-2026 Nüfusu: 28.401
Selçuklu 2025-2026 Nüfusu: 703.449 (Selçuklu Konya'nın en kalabalık ilçesi oldu)
Seydişehir 2025-2026 Nüfusu: 66.079
Taşkent 2025-2026 Nüfusu: 5.669
Tuzlukçu 2025-2026 Nüfusu: 6.052
Yalıhüyük N2025-2026 üfusu: 1.704 (Yalıhüyük yine Konya'nın en az nüfuslu ilçesi oldu)
Yunak 2025-2026 Nüfusu: 20.259
Kaynak: Haber Merkezi