Konya ve ilçelerinin 2025 - 2026 nüfusu

Konya ve ilçelerinin 2025 - 2026 nüfusu belli oldu. İşte TÜİK verilerine göre Konya 2025-2025 nüfus sonuçları...

Konya Nüfusu: 2.343.409

Ahırlı 2025-2026 Nüfusu: 4.536

Akören 2025-2026 Nüfusu: 5.744

Akşehir 2025-2026 Nüfusu: 93.613

Altınekin 2025-2026 Nüfusu: 14.374

Beyşehir 2025-2026 Nüfusu: 80.353

Bozkır 2025-2026 Nüfusu: 24.704

Cihanbeyli 2025-2026 Nüfusu: 49.126

Çeltik 2025-2026 Nüfusu: 9.482

Çumra 2025-2026 Nüfusu: 68.803

Derbent 2025-2026 Nüfusu: 3.954

Derebucak 2025-2026 Nüfusu: 5.353

Doğanhisar 2025-2026 Nüfusu: 14.097

Emirgazi 2025-2026 Nüfusu: 7.647

Ereğli 2025-2026 Nüfusu: 158.010

Güneysınır 2025-2026 Nüfusu: 9.237

Hadim 2025-2026 Nüfusu: 10.621

Halkapınar 2025-2026 Nüfusu: 3.947

Hüyük 2025-2026 Nüfusu: 14.878

Ilgın 2025-2026 Nüfusu: 53.167

Kadınhanı 2025-2026 Nüfusu: 31.478

Karapınar 2025-2026 Nüfusu: 51.756

Karatay 2025-2026 Nüfusu: 395.499

Kulu 2025-2026 Nüfusu: 51.732

Meram 2025-2026 Nüfusu: 349.685

Sarayönü 2025-2026 Nüfusu: 28.401

Selçuklu 2025-2026 Nüfusu: 703.449 (Selçuklu Konya'nın en kalabalık ilçesi oldu)

Seydişehir 2025-2026 Nüfusu: 66.079

Taşkent 2025-2026 Nüfusu: 5.669

Tuzlukçu 2025-2026 Nüfusu: 6.052

Yalıhüyük N2025-2026 üfusu: 1.704 (Yalıhüyük yine Konya'nın en az nüfuslu ilçesi oldu)

Yunak 2025-2026 Nüfusu: 20.259

Kaynak: Haber Merkezi

