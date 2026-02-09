2025 Nüfus verileri açıklandı: Konya’nın en az nüfuslu ilçesi hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025–2026 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, Konya'nın ilçe bazlı nüfus dağılımını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Konya'nın en az nüfuslu ilçesi bir kez daha Yalıhüyük oldu.

KONYA NÜFUSU ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK verilerine göre Konya'nın nüfusu 2025 yılı sonunda 2 milyon 343 bin 409'a yükseldi. Bir önceki yıla göre 13 bin 385 kişilik artış yaşayan Konya, nüfus artışıyla büyükşehirler arasında üst sıralarda yer aldı.

EN AZ NÜFUSLU İLÇE: YALIHÜYÜK

2025–2026 nüfus verilerine göre Yalıhüyük, 1.704 kişilik nüfusuyla Konya'nın en az nüfuslu ilçesi olarak kayıtlara geçti. Küçük nüfusuna rağmen Yalıhüyük'teki artış hızı dikkat çekti. İlçe, bu özelliğiyle Konya genelinde öne çıktı.

DÜŞÜK NÜFUSLU DİĞER İLÇELER

Konya'da Yalıhüyük'ün ardından en az nüfusa sahip ilçeler arasında Halkapınar (3.947), Derbent (3.954) ve Ahırlı (4.536) yer aldı. Bu ilçeler, nüfus bakımından Konya'nın en küçük yerleşim birimleri arasında bulunuyor.

NÜFUSU AZ AMA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Nüfusu düşük ilçelerde son yıllarda yaşanan sınırlı da olsa artış, kırsal bölgelerdeki yaşamın sürdüğünü gösteriyor. Özellikle Yalıhüyük gibi küçük ilçelerde nüfus artış hızının korunması, yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

