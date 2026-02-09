GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,76
EURO
52,10
STERLİN
59,98
GRAM
7.453,89
ÇEYREK
12.358,61
YARIM ALTIN
24.603,34
CUMHURİYET ALTINI
48.760,22
KONYA Haberleri

Büyükşehirli sporculardan çifte gurur: Bisiklet ve güreşte madalya

Büyükşehirli sporculardan çifte gurur: Bisiklet ve güreşte madalya
Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularından Mustafa Tarakçı, Avrupa’dan birçok profesyonel takımın yer aldığı UCI Grand Prix Antalya’da hem Genel Klasmanda hem de U23 kategorisinde ayrı ayrı altın madalya kazandı. Konya Büyükşehirli güreşçi Ömer Halis Recep de Hırvatistan’da düzenlenen Zagreb Open Ranking Series’te bronz madalya kazanarak Türk güreşine bir gurur daha ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, uluslararası arenada madalyalar kazanarak başarıdan başarıya koşuyor.

MUSTAFA TARAKÇI'DAN ÇİFTE MADALYA

2026 kış yarış sezonunun açılışı niteliğindeki UCI Grand Prix Antalya, büyük bir heyecana sahne oldu. 10 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesporlu Mustafa Tarakçı, performansıyla yarışlara damga vurdu.

1–5 Şubat tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda da ülkemizi başarıyla temsil eden Tarakçı, Antalya'daki yarışlarda çifte başarı elde etti. Yarışların en genç sporcusu olan milli bisikletçi, Genel Klasman ve U23 kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı.

Avrupa'dan birçok profesyonel takımın yer aldığı yarışlarda zirveye çıkan Büyükşehirli sporcumuz, alkışları topladı.


 

MİLLİ GURUR BU KEZ ZAGREB'DE YÜKSELDİ: ÖMER HALİS'TEN BRONZ

Türk sporunun geleceğine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, güreşte bir uluslararası başarıya daha imza attı. 

Büyükşehir Belediyespor'un milli güreşçi Ömer Halis Recep, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 4-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Zagreb Open Ranking Series Güreş Turnuvası'nda mindere çıktı.

Dünya güreşinin önemli isimlerini bir araya getiren turnuvada zorlu rakiplerini geride bırakan milli güreşçi bronz madalya kazandı ve Türk güreşine bir gurur daha ekledi.

Grekoromen stil 55 kilo kategorisinde ay-yıldızlı mayoyla mücadele eden Ömer Halis, turnuvaya ilk turda Özbek rakibi Ikhtiyor Botirov'a mağlup olarak başladı. Rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde eden milli güreşçi, Gürcü sporcu Koba Karumidze'yi tuşla mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Kazakistanlı Arsen Zhuma ile karşılaşan Büyükşehirli sporcu, rakibini 8-0 teknik üstünlükle yenerek madalyanın sahibi oldu. 

Bu sonuçla yalnızca kürsüye çıkmakla kalmayan başarılı sporcu, aynı zamanda dünya sıralaması için de kritik puanlar elde etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER