Konya yolundaki yarış pahalıya patladı: 2 sürücüye 23 bin TL ceza

Konya-Ereğli yolu üzerinde iki aracın trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler inceleme başlattı.
PLAKALAR TESPİT EDİLDİ
Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, trafiği tehlikeye düşüren araçların plakalarını belirledi. Yapılan çalışma neticesinde araç sürücülerinin İ.Ç. ve İ.B. olduğu tespit edildi.
Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardarda birden fazla şerit değiştirmek) maddesi uyarınca toplamda 23 bin 258 TL cezai işlem uygulandı.
(Cumali Özer)