Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya yolundaki yarış pahalıya patladı: 2 sürücüye 23 bin TL ceza

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya yolundaki yarış pahalıya patladı: 2 sürücüye 23 bin TL ceza
Konya’da sosyal medyada paylaşılan trafik magandası görüntülerinin ardından harekete geçen trafik ekipleri, yarış yapan iki sürücüye toplam 23 bin 258 TL para cezası uyguladı.

Konya-Ereğli yolu üzerinde iki aracın trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler inceleme başlattı.

PLAKALAR TESPİT EDİLDİ

Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, trafiği tehlikeye düşüren araçların plakalarını belirledi. Yapılan çalışma neticesinde araç sürücülerinin İ.Ç. ve İ.B. olduğu tespit edildi.

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardarda birden fazla şerit değiştirmek) maddesi uyarınca toplamda 23 bin 258 TL cezai işlem uygulandı.

(Cumali Özer)

