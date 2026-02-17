GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Yunanistan’dan Gazze Barış Kurulu kararı

Yunanistan’dan Gazze Barış Kurulu kararı
Yunanistan’ın, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu toplantısına ‘gözlemci’ statüsünde katılacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, haftalık basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Barış Kurulu'na ülkesinin katılımına ilişkin açıklamada bulundu. Marinakis, Yunanistan'ın 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenecek toplantıya ‘gözlemci' statüsünde katılma kararı aldığını belirterek, toplantıda Yunanistan'ı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in temsil edeceğini duyurdu.

Yunanistan'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırılması süreci için istikrar gücüne de dahil olmak istediğini aktaran Marinakis, ülkesinin herhangi bir barış gücünde yer almasının temel ön koşulu olarak bu oluşumun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2803 numaralı kararı çerçevesinde olması gerekliliğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA

