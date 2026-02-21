Kulu’da çiftçilere bilgilendirme toplantısı

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik B-Reçete uygulaması ile Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik Yaraşlı Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, bitki koruma ürünlerinin insan sağlığı, çevre ve sürdürülebilir tarım açısından bilinçli ve kontrollü kullanımının önemi vurgulandı. B-Reçete kapsamındaki bitki koruma ürünlerinin reçete ile temin edileceği, satış ve kullanım süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.
Ayrıca, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi'nin zorunluluğu üzerinde durularak, belgeye sahip olmayan üreticilerin belirli bitki koruma ürünlerini satın alamayacakları ve uygulayamayacakları hatırlatıldı. Belge alma süreci ve eğitim şartları hakkında katılımcılara gerekli bilgiler verildi.
Toplantı sonunda üreticilerin soruları yanıtlanarak uygulamaya ilişkin hususlar açıklığa kavuşturuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilinçli üretim yapmalarını desteklemeye yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”