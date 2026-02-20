GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Beyşehir Gölü kıyısında rahmet ve berekete şükür için eller duaya açıldı

Beyşehir Gölü kıyısında rahmet ve berekete şükür için eller duaya açıldı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kış döneminde etkili olan son yağışlar sonrasında rahmet ve bereket için şükür duası gerçekleştirildi.

Beyşehir Gölü kenarındaki Köprübaşı mevkisinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Beyşehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile İlçe Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen programda eller semaya açıldı, toplu olarak dua edildi. Şükür duasını İlçe Müftüsü Enes Aktaş yaptırdı. Duada, bölgede etkili olan yağmur ve kar yağışları için şükredilirken, rahmetin sürmesi temennisinde bulunuldu.



Programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu yıl yağan yağmur ve kara şükretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Bayındır, yağışların göl ve bölge için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Beyşehir Gölü'nün eski güzelliğine kavuşmasını temenni ettiklerini ifade etti. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

