KONYA Haberleri

Konya’da uyuşturucu operasyonları: 28 kişi tutuklandı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da uyuşturucu operasyonları: 28 kişi tutuklandı!
Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından son 2 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 28 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ereğli'de uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslar ile uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik yapılan 2 aylık teknik çalışmalar neticesinde 10 Şubat 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda 8'i uyuşturucu satıcısı, 30'u uyuşturucu kullanan olmak üzere 38 şahıs gözaltına alındı.



Son 2 ayda yapılan operasyonlar sonucunda toplam 60 şahıs yakalanırken, bunların 28'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 27'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmaların devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

