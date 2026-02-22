GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu Karaburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

