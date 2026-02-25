GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,80
STERLİN
59,40
GRAM
7.453,02
ÇEYREK
12.299,43
YARIM ALTIN
24.516,86
CUMHURİYET ALTINI
48.825,00
DÜNYA Haberleri

Putin: Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız

Putin: Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma çabaları başarısız” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğunu vurgulayan Putin, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarı yaptı. Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabaların sürdüğünü bildirdi. Putin, "En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar. Bir türlü sakinleşmediler. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini de belirtti.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER