Kulu’da öğrenci servisleri denetlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde öğrenci servis araçları denetlendi.
Servis araçları denetimlerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürü Erkan Balta, Kulu Şoförler Odası Başkanı Ömer Dağ, Jandarma, Polis Trafik ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Kulu ilçe merkezinde okul servis araçları yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde taşıtların, yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi.
Denetimler esnasında yönetmelik gereği öğrenci servislerinde bulunması gereken ve sürücülerin uymaları gereken emniyet kemeri kontrolü, yolcu, koltuk sayıları, bindirilen öğrenci sayısı okul taşıtı levhası, çalışma karnesi, ehliyet, ruhsat, yangın tüpleri, de diğer gerekli olan evrak ve aletlerin kontrolü yapıldı.
Yetkililer tarafından kurallara uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılırken, öğrenci servis araçları kontrollerinin de belirli aralıklarla süreceği belirtildi.
