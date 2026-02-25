Kulu Belediye Başkanlığı’nda iftar programı

Kulu’da Kulu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, ilçe protokolü ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kulu Öğretmenevi'nde düzenlenen programa; Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kaymakam Adayı Uğur Kızılboğa, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.
Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda, katılımcılar aynı sofrada oruç açmanın manevi huzurunu yaşadı.
İlçe protokolü, davetlilerle yakından ilgilenirken, yapılan konuşmalarda toplumsal dayanışmanın ve birlik beraberliğin önemine dikkat çekildi.
İftar programı, yapılan duaların ardından samimi sohbet ortamında sona erdi.
