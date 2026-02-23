GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Beyaz Saray: ABD, Meksika’ya istihbarat desteği verdi

Beyaz Saray: ABD, Meksika’ya istihbarat desteği verdi
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin kartel lideri El Mencho’nun öldürüldüğü operasyonda Meksika’ya istihbarat desteği verdiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabınndan yaptığı paylaşımda, Meksika'da dün federal güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, ABD'nin, kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini kaydederek, operasyondaki iş birliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da ‘üst düzey hedef' konumunda bulunduğunu vurgulayan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Jalisco Yeni Nesil Karteli'ni (CJNG) yabancı terör örgütü olarak tanımladığını anımsattı.

Kaynak: DHA

