Donald Trump küresel tarifeleri 15’e yükseltti

ABD Başkanı Trump, ABD’nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10’luk küresel tarife oranını yüzde 15’e çıkaracağını duyurdu
ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili dün açıkladığı karara tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, kararı "aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi.
Trump, kararın "kapsamlı, detaylı ve eksiksiz" incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını belirtti.
Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yeni ve yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını kaydeden Trump, "olağanüstü başarılı" olarak tanımladığı "Amerika'yı yeniden büyük yapma" sürecini devam ettireceklerini ifade etti.
ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.
Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.
