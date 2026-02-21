GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
YAŞAM Haberleri

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun kavuğu günümüzde hangi oyuncudadır?

- Güncelleme Tarihi:

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun kavuğu günümüzde hangi oyuncudadır?

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli simgelerinden biri olan bu miras, kuşaktan kuşağa aktarılarak sahne sanatlarındaki ustalığın ve sürekliliğin bir nişanesi olarak kabul edilir. Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, oradan da günümüzün usta isimlerine uzanan bu yolculuk, Türk tiyatro tarihinin yaşayan en büyük onur nişanelerinden biridir.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun kavuğu günümüzde hangi oyuncudadır?

Kavuğun tarihi devir teslim sürecini ve günümüzdeki sahibini incelediğimizde:

  • Münir Özkul ve Ferhan Şensoy: İsmail Dümbüllü, kavuğu Münir Özkul'a devretmiş; Münir Özkul ise bu emaneti 1989 yılında Ortaoyuncular'ın kurucusu Ferhan Şensoy'a teslim etmiştir.

  • Rasim Öztekin: Ferhan Şensoy, kavuğu 2016 yılında düzenlenen bir törenle usta oyuncu Rasim Öztekin'e devrederek geleneği sürdürmüştür.

  • Şevket Çoruh: Rasim Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kaldığı bir dönemde, 2020 yılında kavuğu "Baba Sahne"nin kurucusu Şevket Çoruh'a devretmiştir. Günümüzde bu kıymetli emanet Şevket Çoruh tarafından temsil edilmektedir.

Cevap: Şevket Çoruh

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER