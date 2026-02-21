Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli simgelerinden biri olan bu miras, kuşaktan kuşağa aktarılarak sahne sanatlarındaki ustalığın ve sürekliliğin bir nişanesi olarak kabul edilir. Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye, oradan da günümüzün usta isimlerine uzanan bu yolculuk, Türk tiyatro tarihinin yaşayan en büyük onur nişanelerinden biridir.
Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun kavuğu günümüzde hangi oyuncudadır?
Kavuğun tarihi devir teslim sürecini ve günümüzdeki sahibini incelediğimizde:
-
Münir Özkul ve Ferhan Şensoy: İsmail Dümbüllü, kavuğu Münir Özkul'a devretmiş; Münir Özkul ise bu emaneti 1989 yılında Ortaoyuncular'ın kurucusu Ferhan Şensoy'a teslim etmiştir.
-
Rasim Öztekin: Ferhan Şensoy, kavuğu 2016 yılında düzenlenen bir törenle usta oyuncu Rasim Öztekin'e devrederek geleneği sürdürmüştür.
-
Şevket Çoruh: Rasim Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kaldığı bir dönemde, 2020 yılında kavuğu "Baba Sahne"nin kurucusu Şevket Çoruh'a devretmiştir. Günümüzde bu kıymetli emanet Şevket Çoruh tarafından temsil edilmektedir.
Cevap: Şevket Çoruh
Kaynak: Haber Merkezi