İnsan anatomisinin kusursuz düzeni içerisinde, her kemiğin kendine has bir görevi ve konumu bulunur. Vücudumuzun dik durmasını sağlayan iskelet sistemi, bel hizasını merkez alarak yukarıdan aşağıya doğru karmaşık bir yapıyla dizilir ve bu kemiklerin yerini bilmek temel sağlık bilgileri açısından önemlidir.
İnsan vücudundaki hangi kemik bel seviyesinin üstünde yer alır?
Seçeneklerdeki kemikleri ve vücuttaki konumlarını incelediğimizde:
-
Uyluk ve Kaval Kemiği: Vücudun en uzun kemiği olan uyluk (femur) ile bacağın alt kısmında bulunan kaval (tibia) kemikleri, alt ekstremite dediğimiz bölgede yani tamamen bel seviyesinin altında yer alır.
-
Leğen Kemiği: Karın boşluğunun tabanını oluşturan ve bacakları omurgaya bağlayan bu kemik, tam olarak bel bölgesinin alt sınırını oluşturur.
-
Çekiç Kemiği: Orta kulakta bulunan ve vücudun en küçük kemiklerinden biri olan çekiç kemiği, baş bölgesinde yer aldığı için bel seviyesinin oldukça üstünde bulunur. Örs ve üzengi kemikleriyle birlikte ses titreşimlerini iletme görevini üstlenir.
Cevap: Çekiç
