GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
YAŞAM Haberleri

İnsan vücudundaki hangi kemik bel seviyesinin üstünde yer alır?

- Güncelleme Tarihi:

İnsan vücudundaki hangi kemik bel seviyesinin üstünde yer alır?

İnsan anatomisinin kusursuz düzeni içerisinde, her kemiğin kendine has bir görevi ve konumu bulunur. Vücudumuzun dik durmasını sağlayan iskelet sistemi, bel hizasını merkez alarak yukarıdan aşağıya doğru karmaşık bir yapıyla dizilir ve bu kemiklerin yerini bilmek temel sağlık bilgileri açısından önemlidir.

İnsan vücudundaki hangi kemik bel seviyesinin üstünde yer alır?

Seçeneklerdeki kemikleri ve vücuttaki konumlarını incelediğimizde:

  • Uyluk ve Kaval Kemiği: Vücudun en uzun kemiği olan uyluk (femur) ile bacağın alt kısmında bulunan kaval (tibia) kemikleri, alt ekstremite dediğimiz bölgede yani tamamen bel seviyesinin altında yer alır.

  • Leğen Kemiği: Karın boşluğunun tabanını oluşturan ve bacakları omurgaya bağlayan bu kemik, tam olarak bel bölgesinin alt sınırını oluşturur.

  • Çekiç Kemiği: Orta kulakta bulunan ve vücudun en küçük kemiklerinden biri olan çekiç kemiği, baş bölgesinde yer aldığı için bel seviyesinin oldukça üstünde bulunur. Örs ve üzengi kemikleriyle birlikte ses titreşimlerini iletme görevini üstlenir.

Cevap: Çekiç

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER