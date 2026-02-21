GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
YAŞAM Haberleri

2025 Celebrity Güven Endeksi’ne göre hangi ünlü ilk sırada yer almıştır?

- Güncelleme Tarihi:

2025 Celebrity Güven Endeksi’ne göre hangi ünlü ilk sırada yer almıştır?

Toplumun nabzını tutan ve markaların iletişim stratejilerine yön veren güven araştırmaları, halkın hangi isimleri kendine daha yakın gördüğünü ve kimlerin samimiyetine inandığını çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Özellikle toplumsal olaylardaki duruşları ve yardım faaliyetleriyle öne çıkan isimler, bu listelerde yıllardır sarsılmaz bir yere sahip.

2025 Celebrity Güven Endeksi'ne göre hangi ünlü ilk sırada yer almıştır?

Ipsos ve MediaCat iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın 2025 yılı sonuçlarını incelediğimizde:

  • Haluk Levent: AHBAP Derneği ile yürüttüğü yardım çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki öncü rolüyle, üst üste 6. kez "Türkiye'nin en güvenilen ünlüsü" seçilerek tarihi bir rekora imza atmıştır.

  • Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı: Listenin zirvesindeki ilk üç isim bu yıl da değişmedi. Kenan İmirzalıoğlu ikinci, Müge Anlı ise üçüncü sıradaki yerini koruyarak halkın güvenini tazeledi.

  • Yükselen Yıldızlar: Listeye bu yıl ilk kez giren Murat Yıldırım 7. sıraya yerleşirken; Megastar Tarkan, 8 basamak birden yükselerek listenin 5. sırasına çıkmayı başarmıştır.

Cevap: Haluk Levent

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER