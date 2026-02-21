Toplumun nabzını tutan ve markaların iletişim stratejilerine yön veren güven araştırmaları, halkın hangi isimleri kendine daha yakın gördüğünü ve kimlerin samimiyetine inandığını çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Özellikle toplumsal olaylardaki duruşları ve yardım faaliyetleriyle öne çıkan isimler, bu listelerde yıllardır sarsılmaz bir yere sahip.
2025 Celebrity Güven Endeksi'ne göre hangi ünlü ilk sırada yer almıştır?
Ipsos ve MediaCat iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın 2025 yılı sonuçlarını incelediğimizde:
-
Haluk Levent: AHBAP Derneği ile yürüttüğü yardım çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki öncü rolüyle, üst üste 6. kez "Türkiye'nin en güvenilen ünlüsü" seçilerek tarihi bir rekora imza atmıştır.
-
Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı: Listenin zirvesindeki ilk üç isim bu yıl da değişmedi. Kenan İmirzalıoğlu ikinci, Müge Anlı ise üçüncü sıradaki yerini koruyarak halkın güvenini tazeledi.
-
Yükselen Yıldızlar: Listeye bu yıl ilk kez giren Murat Yıldırım 7. sıraya yerleşirken; Megastar Tarkan, 8 basamak birden yükselerek listenin 5. sırasına çıkmayı başarmıştır.
Cevap: Haluk Levent
Kaynak: Haber Merkezi