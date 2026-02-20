İran’ın BM Temsilcisi Iravani: İran, meşru müdafaa hakkını kullanarak karşılık verecek

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, “Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir” dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na hitaben bir mektup yayımladı. Iravani mektupta, ABD'nin güç kullanımına yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, bu durumun BM Antlaşması ile uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ile istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını bildirdi. Iravani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının gerçek saldırı riskleri barındırdığını kaydederek, "Bunun sonuçları bölge için felaket olur ve uluslararası barış ile güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturur” ifadelerini kullandı.

İran'ın BM ilkelerine ve diplomatik çözümlere bağlı olduğunu vurgulayan Iravani, ABD hükümetiyle ciddiyetle, iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını aktardı. Iravani, ABD'nin yasa dışı güç kullanma tehditlerine derhal son verilmesi, BM Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gerilimi daha da tırmandırabilecek, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik açısından ağır sonuçlar doğurabilecek bir askeri çatışmaya yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması için BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri ile Genel Sekreter Guterres'e çağrıda bulundu. Iravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, BM Antlaşması'nın 51'inci maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir” dedi.

Kaynak: DHA