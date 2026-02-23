GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,82
STERLİN
59,39
GRAM
7.476,58
ÇEYREK
12.338,36
YARIM ALTIN
24.594,46
CUMHURİYET ALTINI
48.979,55
DÜNYA Haberleri

Grönland’tan Trump’ın hastane gemisi teklifine ret

Grönland’tan Trump’ın hastane gemisi teklifine ret
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın adaya hastane gemisi gönderme teklifini geri çevirdi. Nielsen, Trump’a sosyal medyada rastgele paylaşımlar yapmak yerine kendisiyle doğrudan konuşması çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, adadaki birçok insanın hasta olduğunu ve onlarla ilgilenilmediğini iddia ederek tıbbi malzeme yüklü bir gemi göndereceğini açıklamıştı.

Başbakan Nielsen, Trump'ın hamlesine "Bizden bir hayır cevabı geldi" sözleriyle karşılık verdi.

Grönland'ın tüm vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunduğunu hatırlatan Nielsen, doktora gitmenin ücretli olduğu ABD'nin aksine kendi sistemlerinin yeterli olduğunu belirtti.

Nielsen ayrıca, Grönland'ın ABD ile iş birliğine açık olduğunu ancak meselelerin doğrudan görüşülmesinin önemini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden diplomasiye tepki

Trump'ın paylaşımında, ABD donanmasına ait hastane gemilerinden biri olan USNS Mercy'nin yapay zeka tarafından üretildiği anlaşılan görselleri yer aldı.

Trump'ın bu kararı neye dayanarak aldığı veya hangi gemiyi kastettiği netlik kazanmadı. Nielsen ise "Rastgele sosyal medya çıkışları yerine bizimle konuşun" diyerek tepki gösterdi.

Arka planda egemenlik tartışmaları

Trump'ın bu çıkışı, Danimarka ve NATO müttefiklerinin Grönland'ın egemenliğinden vazgeçmeyeceklerini net bir şekilde belirtmelerinin ardından geldi.

Trump, geçtiğimiz aylarda Grönland için bir "gelecek anlaşması çerçevesi" duyurdu ancak ayrıntılar belirsiz kaldı. Hastane gemisi teklifi, Nuuk yakınlarındaki bir ABD denizaltısından bir personelin tahliye edilmesi olayından hemen sonra gerçekleşdi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER