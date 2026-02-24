GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 55 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da El Mencho’nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 55 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri El Mencho’nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 55 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, Jalisco Yeni Nesil Karteli lideri (CJNG) El Mencho'nun öldürülmesinin ardından 16 eyalette şiddet olaylarının meydana geldiğini bildirdi. CJNG'nin saldırıları sonucu 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Harfuch, operasyonlarda 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Harfuch ayrıca 11 eyalette 85 kara yolunda kapatma eylemi gerçekleştirildiğini, ancak güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde ana arterlerde ulaşımın tamamen normale döndüğünü kaydetti.

Öte yandan, ordunun düzenlediği operasyon sonucu öldürülen El Mencho'nun cesedinin, Federal Cumhuriyet Savcılığı'na (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko'daki adli tıp kurumuna sevk edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA

