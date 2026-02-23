GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,73
STERLİN
59,30
GRAM
7.449,60
ÇEYREK
12.293,78
YARIM ALTIN
24.505,61
CUMHURİYET ALTINI
48.802,59
DÜNYA Haberleri

Afrika’nın en büyük hafızlık icazet merasimi Etiyopya’da gerçekleştirildi!

- Güncelleme Tarihi:

Afrika’nın en büyük hafızlık icazet merasimi Etiyopya’da gerçekleştirildi!
Etiyopya’da Ramazan ayının manevi atmosferinde Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 700 öğrenci hafızlık belgelerini alarak büyük bir gurur yaşadı. Afrika’nın en büyük hafızlık icazet töreni olarak kayıtlara geçen program, Etiyopya’nın Kore şehrinde gerçekleştirildi.

Şehrin farklı bölgelerinden kortej oluşturarak icazet alanına yürüyen öğrenciler, ilahiler ve dualar eşliğinde kilometrelerce uzanan bir kalabalık oluşturdu. Şehir merkezinden başlayan yürüyüş, adeta bayram havasında geçti.



Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen merasime halkın ilgisi yoğun oldu. Tören alanını dolduran binlerce kişi, hafızların sevincine ortak oldu.

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka yaptığı konuşmada, Afrika'da uzun yıllardır yürütülen misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yıllarca sadece eleştirmekle yetindik. Ancak Anadolu insanı son 30 yıldır diğergamlık bilinciyle burada kardeşlerine sahip çıktı. Okullar, yetimhaneler, hastaneler inşa edildi. İşte bugün bunun meyvelerini görüyoruz.”



"Bilal-i Habeşi'nin Yurdu Yeniden Öz Değerlerine Dönüyor”

Programda konuşan İlahiyatçı-Yazar Ramazan Kayan ise Etiyopya'nın İslam tarihindeki önemine vurgu yaptı. Kayan, "Burası Bilal-i Habeşi'nin, Necaşi'nin yurdu. Medine'den önce İslam'la şereflenen bu güzel beldenin evlatlarının yeniden özlerine dönmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor” ifadelerini kullandı.



700 Köyde Hatimle Teravih Kıldıracaklar

İcazet alan 700 hafızın Ramazan ayı boyunca imamı bulunmayan 700 köyde hatimle teravih namazı kıldırmak üzere görevlendirildiği açıklandı. Hafızların ilk maaşlarının Türk hayırseverler tarafından karşılandığı ve böylece görevlerine başladıkları bildirildi.



"Kur'an'ın Evrensel Mesajını Dünyaya Ulaştırmak İstiyoruz”

Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman da yaptığı açıklamada dünya genelinde hafızlık sistemine önem verdiklerini belirterek, amaçlarının Kur'an'ın çağları aşan evrensel mesajını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Duman, "Zulmün ve adaletsizliğin arttığı bir çağda Kur'an'a hasret gönülleri, Kur'an bülbülleri olan bu kardeşlerimizle buluşturmayı arzuluyoruz” dedi.

Ramazan ayında gerçekleştirilen bu anlamlı merasim, Etiyopya'da Kur'an hizmetlerinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, Türkiye'den uzanan hayır köprülerinin de somut bir örneğini oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER