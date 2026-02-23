Kayıp Çinli iş insanı ağzı eli ve bacakları bağlı şekilde toprağa gömülü bulundu!
İstanbul’da kayıp olarak aranan Çinli iş insanı Yong Wang; ağzı, eli ve bacakları bağlı şekilde Arnavutköy’de bir tarlaya gömülü halde ölü bulundu. Olayın failleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli Çin’de yakalandı.
İstanbul'da korkunç bir cinayet işlendi.
Edinilen bilgilere göre, 24 Ocak'ta Çin uyruklu iş insanı Yong Wang'ın (38) avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu.
Yapılan çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelendi. Aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada görüldüğü tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
ÇİNLİ İŞ İNSANININ CESEDİ ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU
Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cansız bedenini el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde buldu.
GASP AMACIYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR
Yürütülen soruşturmada iş insanının parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü değerlendirildi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
10 ŞÜPHELİ ÇİN'DE YAKALANDI
Soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldığı, şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.
