Gazeteci Cüneyt Özdemir Meksika’da mahsur kaldı

Gazeteci Cüneyt Özdemir Meksika’da mahsur kaldı
Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika’nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri “El Mencho“ lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesinin ardından başlayan olaylar nedeniyle, 3 günlük tatil için bulunduğu ülkede oğluyla birlikte mahsur kaldı.

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından başlayan olaylar ülkeyi yangın yerine çevirdi. Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir ve ailesi ise tatil için geldikleri Meksika'da olaylar nedeniyle mahsur kaldı.

Olaylara ilişkin çevrimiçi video paylaşım platformu Youtube'dan yayın yapan Özdemir, "Üç günlüğüne eşim ve oğlumla buraya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam San Francisco'ya döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Akşam saatlerinde dönmeyi planlıyorduk, uçağımız vardı. Fakat bir haber geldi, denildi ki ‘Otelinizden çıkmayın.' Ne oluyor diye düşündük. Dediler ki ‘Büyük bir şey var. Sabaha karşı bir kartele operasyon düzenlendi. Burada Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) diye bir kartelmiş. Onun liderini öldürmüşler ve onun üzerinden misilleme yapıyorlar" dedi.

"Bizim durumumuz iyi"

Olayların Puerto Vallarta'da geliştiğini belirten Özdemir, "Bütün Meksika'nın yüzde 35'ini de etkilemiş durumda. Mesela havalimanlarında da baskınlar olduğu söyleniyor. Sabahki yeni nesil kartelin başındaki isim öldürüldükten sonra biraz önce yeni bir bildiri yayınladılar, ‘Saat 14.00'ten sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz' diye. Ordu teyakkuzda. Meksika'nın yüzde 35'inde, 7 ayrı eyalette olaylar var. Olaylar büyüyor bir yandan" diye konuştu.

Cüneyt Özdemir oğlu ile son durumlarına ilişkin de konuşarak, "Bizim durumumuz iyi, otelden çıkmıyoruz. Otele gelen giden yok. Ama otelde suratlar asıldı. Herkes de bir gerginlik var. İlk kez burada böyle bir olay olduğu söyleniyor. Burası çok büyük bir turistik bölge ve daha önce hiç böyle bir olay olmamış" ifadelerini kullandı.

Kartel lideri askeri operasyon sırasında öldürülmüştü

Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın yakalanması için Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde bir askeri operasyon gerçekleştirmişti. Meksika Savunma Bakanlığı, 4 kartel üyesinin çıkan çatışma sırasında olay yerinde öldürüldüğünü, aralarında El Mencho'nun da bulunduğu 3 kartel üyesinin ise hava yoluyla Mexico City'ye nakledilirken hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 kartel üyesinin sağ olarak yakalandığı belirtilerek, 3 güvenlik gücü personelinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Kartel, operasyona şiddet eylemleriyle karşılık vermişti

El Mencho'nun ölümü üzerine birçok kentte araçları ateşe veren Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyeleri, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na saldırmıştı. Kartel üyelerinin güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği bildirilmişti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, operasyonun ardından yaptığı açıklamada tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içinde olduklarını vurgulamıştı. Meksika hükümetinin güvenlik durumu ile ilgili güncel gelişmeleri sürekli olarak paylaştığının altını çizen Sheinbaum, "Ülkenin büyük bölümünde faaliyetler normal seyrinde devam ediyor" demişti.

