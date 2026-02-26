UYAP Avukat Portalı üzerinden 6 bin 686 bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuruların 1 Ekim 2025’ten itibaren UYAP üzerinden dijital ortamda yapılmaya başlandığını belirterek, “Bu kapsamda bugüne kadar 6 bin 686 başvuru elektronik ortamda alındı. Ayrıca yapay zekanın kullanımı konusunda da ciddi çalışmalar yürütmekteyiz“ dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Özkaya, yüksek mahkemenin 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirerek 2026 yılına ilişkin hedeflerini paylaştı.

Özkaya, yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adımın hayata geçirildiğini vurguladı. 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağlandığını hatırlatan Özkaya, sisteme ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

"6 bin 686 başvuru dijital ortamdan yapıldı"

Yeni sistemin işleyişine ilişkin verileri paylaşan Özkaya, "1 Ekim'den bu yana 6 bin 686 başvuru UYAP Avukat Portalı üzerinden yapıldı. Bu adım, başvuru süreçlerinin hızlanması ve erişilebilirliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AYM süreçlerinde yapay zeka dönemi

Yüksek mahkemenin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Başkan Özkaya, yapay zekanın yargı süreçlerine entegrasyonu konusunda şu bilgileri verdi;

Anayasa Mahkemesi olarak görev alanımızdaki işlere ve raportörlük müessesesine yardımcı olmak anlamında yapay zekanın kullanımı konusunda da ciddi çalışmalar yürütmekteyiz.

"2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

Özkaya, "Anayasa Mahkemesi olarak hem bireysel başvuru yolunda hem de norm denetimi alanında; hak ihlallerinin önlenmesi, anayasal ilkelerin hayata geçirilmesi ve hukuk devletinin güçlendirilmesi yolunda üzerimize düşen görevi, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek için üstün bir çaba gösterdiğimiz 2025 yılını geride bırakırken, 2026 yılında da çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

