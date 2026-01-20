GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

Nvidia CEO’su Jensen Huang “Yapay Zeka“ uyarısı! Kıyamet senaryosu

Nvidia CEO’su Jensen Huang “Yapay Zeka“ uyarısı! Kıyamet senaryosu
Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi? Nvidia CEO’su Jensen Huang insanların aklındaki o soruya cevap verdi. Nvidia CEO’su Jensen Huang’a göre yapay zeka insanları oyunun dışına itebilir mi?

Trilyonlarca dolarlık piyasa değeriyle teknoloji dünyasına yön veren Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın geleceğine dair korku dolu açıklamaları hedef aldı. Huang, yapay zekanın medeniyeti yok edeceği yönündeki iddiaları "bilim kurgudan öteye geçmeyen zararlı söylemler" olarak nitelendirdi.

"Bilim Kurgu Senaryoları Sektöre Zarar Veriyor"

Huang'a göre bu tür açıklamalar bilim kurgudan öteye geçmeyen fikirlere dayanıyor. Huang, "Bence yapay zekaya kıyamet senaryoları, dünyanın sonu senaryoları, bilim kurgu senaryoları çizen saygın insanlarla çok fazla zarar verdik,” dedi. Birçoğumuzun bilim kurguyla büyüdüğünü ve bundan keyif aldığını takdir ediyorum, ancak bunlar  insanlara faydalı değil. Sektöre faydalı olmadığı gibi topluma da faydalı değil. Bu tür açıklamaların hükümetlere de herhangi bir faydası yok diyen Nvidia CEO'su, "Karamsar mesajlar politikalara yol açar ve bu politikalar da sektörü bir şekilde etkileyebilir," dedi.

Çelişkili Açıklamalar Dikkat Çekiyor

Huang, kıyamet senaryocularının fikirlerini tamamen reddetmekten kaçınsa da nelere olasılık verdiği konusunda sessizliğini korudu.

Huang'ın kendisi de yapay zekâ hakkında daha birçok tuhaf iddiada bulundu; örneğin, çalışanlarına her şeyi yapay zekâ ile yapmazlarsa "deli" olduklarını söylediği bildiriliyor . Yapay zekânın işinizi elinizden almayacağı, aksine sizi daha da çok çalıştıracağı yönündeki gerçeklerden uzak iddiasını da unutmamak gerek.

Jensen Huang son olarak, "Nvidia'nın çipleri yapay zeka modellerinin eğitimi için vazgeçilmezdir ve bunlara olan yoğun talep, şirketimizi yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir değere ulaştırmıştır.” dedi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

