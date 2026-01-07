GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

Pi sayısı hesaplamasında dünya rekoru 314 trilyon basamak!

Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına oranı olarak tanımlanan matematiksel bir sabittir. Sonsuz ondalık basamaklara sahip olduğu için bir sınırı yoktur ve Pi sayısını hesaplamak için büyük bir işlem gücü gerekmektedir. Bu nedenle bilgisayar dünyasında da CPU benchmark testlerinde sıklıkla "Pi testi” uygulanır.

Bu test bilgisayar işlemcisine uygulanır. CPU'nun kayar nokta hesaplaması test edilir. Elbette bir işlemci ile pi sayısını hesaplayamayacağımız için işlemci maksimum yük ve stress altına sokulmuş olur. Bu arada termal değerleri ve CPU'nun ne kadar stabil kalabildiği gözlemlenir.

İşlemci Gücünden Depolama Performansına

Ancak StorageReview bu işin sadece CPU gücünden ibaret olmadığını ispatlarcasına, depolama bant genişliği sayesinde Pi sayısının hesaplanmasında tek bir sunucuda dört aylık bir çalışma ile 314 trilyon basamağa ulaşarak dünya rekoru kırdı.

Firma depolama performansının Pi sayısının hesaplanmasında belirleyici faktör olduğunu kanıtladı. Fakat hesaplamalar büyüdükçe RAM, G/Ç mimarileri ve depolama sistemleri devreye girdiğinden, görev daha karmaşık hale geldi.

Pi sayısını hesaplamada toplam 384 çekirdek için iki adet AMD Epyc 192 çekirdekli işlemci ve 1,5 TB DDR5 bellekle donatılmış bir Dell PowerEdge R7725 ünitesi kullanıldı. Sadece 1.5 TB bellek fiyatı düşünüldüğünde sunucunun toplam maliyetini bir servet değerinde olduğu anlaşılmakta.

Bunların dışında sunucu her biri 61,44 TB kapasiteli 40 adet Micron 6550 Ion SSD'den oluşan bir depolama dizisi sayesinde 2,5 petabayt depolama alanına sahiptir.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

