Intel ARC’e “Yapay Zeka’’ Desteği: XeSS 3 Gelecek Ay Geliyor

Intel, ekran kartı pazarındaki iddiasını yazılım gücüyle arttırmaya devam ediyor. Intel'in fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken yeni kartı Arc B580, önümüzdeki aydan itibaren XeSS 3 teknolojisine resmen kavuşuyor. Bu güncellemenin en önemli noktası ise merakla beklenen "Multi-Frame Generation" (Çoklu Kare Üretimi) desteği. Bu destekle özellikle bilgisayar oyunu meraklıları daha düşük maliyetle daha fazla FPS (Kare Hızı) değerlerine ulaşabilecek.

FPS değerlerini katlanacak

Nvidia'nın DLSS 3 ile başlattığı kare oluşturma akımına Intel, XeSS 3 ile çok daha iddialı bir yanıt veriyor. Yeni teknoloji, sadece iki gerçek kare arasına bir yapay kare eklemekle kalmıyor. Tek bir optik akış hesaplamasıyla üç ekstra yapay kare üreterek toplamda kare hızını 4 katına kadar çıkarabiliyor.

Bu durum, özellikle 60 FPS sınırında seyreden zorlayıcı oyunların, yapay zeka dokunuşuyla 200 FPS barajını zorlaması anlamına geliyor.

B580 için "Tamamlayıcı" olacak

Hali hazırda 300 dolar altı fiyat bandıyla RTX 4060'a ciddi bir rakip olan Arc B580, bu güncellemeyle beraber elini iyice güçlendirecek.

Peki bu durum kimlere hitap ediyor?

Özellikle 1440p çözünürlükte akıcı bir deneyim arayan ancak bütçesini sarsmak istemeyen oyuncular için B580, XeSS 3 desteğiyle "ilk tercih" haline gelebilir

Intel'in stratejisi sadece yeni kartlarla sınırlı değil, XeSS 3'ün sunduğu bu avantajların zamanla eski Arc A serisi kartlara da yansıması bekleniyor.

Ne zaman kullanabileceğiz?

Intel'in doğruladığı bilgilere göre, Arc B580 için XeSS 3 ve kare üretimi desteği önümüzdeki ay yayınlanacak olan sürücü güncellemesiyle aktif hale gelecek. Oyun tarafında ise XeSS 2 destekli mevcut yapımların, API yapısı değişmediği için hızlıca bu yeni teknolojiye ayak uydurması öngörülüyor.

