Yapay Zeka Kıskacında Donanım Dünyası: DDR4’e Dönüş Kurtuluş mu?

Yapay zeka patlamasının yaşandığı dönemde yüksek bellek ihtiyacının sebep olduğu kriz karşısında bilgisayar donanımları için geriye dönüş bir kurtuluş olabilir mi?

Üretim Kapasitesi Doldu, Fiyatlar Uçuşa Geçti

Bellekler; yapay zeka donanımları, kişisel bilgisayarlar, otomobiller gibi bir çok ürünün vazgeçilmez bir parçası. Bellek üretimi yapan firmaların sayısının az kapasitelerinin sınırlı hatta 2026 yılı için tüm üretim kapasitelerinin çip talep eden firmalar tarafından satın alınmış olması bellek arz ve talebinde dengesizliğe yol açtı. Bu durum bellek fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olarak bilgisayarlarda kullanılan ve güncel teknoloji olan DDR5 bellekleri adeta erişilmez bir hale getirdi.

Fiyatların yüksek olmasından ötürü bir çok kullanıcı yeni nesil bilgisayar ihtiyacını ertelemek zorunda kaldı.

DDR4 Anakartlara Dönüş

Anakart üreticilerinden ASUS bu duruma çözüm olarak önceki DDR4 tabanlı platformlar üzerinde çalışmaya hazırlanıyor. Hem AM4 hem de DDR4 tabanlı LGA 1700 platformlarını göz önünde bulundurarak DDR4 anakart üretimini artırmayı planladığı bildiriliyor. Bu "Teknolojide geriye mi gidiyoruz?” sorusunu akla getirse de ASUS'un bu adımı sayesinde yüksek fiyatlı DDR5 belleklere erişme imkanı bulamayan kullanıcılara daha uygun fiyatlı DDR4 belleklerin kullanıldığı sistemleri oluşturabilme imkanı tanınmış olacak. DDR5 ve DDR4 hızları göz ardı edilemeyecek kadar farklı olsa da standart bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede.

Gözler İşlemci Üreticilerinde

Elbette bu durum sadece anakart üreticileri ile çözüme kavuşmuyor. Hali hazırda piyasada bulunan ve bu anakartlarda kullanılabilen işlemcilerin de gelebilecek yüksek talebi karşılayacak stoklarının bulunması gerekiyor. İş burada da işlemci üreten firmalara kalıyor.

