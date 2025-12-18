GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

TikTok Çöktü Mü? 18 Aralık 2025 TikTok Neden Açılmıyor?

- Güncelleme Tarihi:

TikTok Çöktü Mü? 18 Aralık 2025 TikTok Neden Açılmıyor?

18 Aralık 2025 itibarıyla TikTok kullanıcıları uygulamaya girişte, video yüklenmesinde ve canlı yayınlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle "TikTok çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Ancak kullanıcı raporları, TikTok tarafında genel bir sistemsel çökme olmadığını gösteriyor.

TikTok çöktü mü?

Mevcut verilere göre TikTok'ta dünya genelini kapsayan bir erişim kesintisi bulunmuyor. Platformun sunucuları aktif durumda ve resmi kaynaklardan herhangi bir çökme açıklaması yapılmış değil.

TikTok neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması çoğu zaman cihaz veya bağlantı kaynaklı sorunlardan kaynaklanıyor. Zayıf internet bağlantısı, uygulamanın güncel olmaması ya da arka planda çalışan yazılımlar TikTok'un açılmasını engelleyebiliyor.

TikTok'ta canlı yayın donuyor, video yüklenmiyor

Bazı kullanıcılar canlı yayınlarda donma, videoların geç yüklenmesi veya akışın yenilenmemesi gibi problemler yaşayabiliyor. Bu durum genellikle:

Anlık sunucu yoğunluğu

Mobil veri veya Wi-Fi bağlantısındaki dalgalanmalar

VPN kullanımı
nedeniyle ortaya çıkıyor.

TikTok'a giremiyorum, çözümü nedir?

Yaşanan sorunların büyük kısmı kısa sürede düzeliyor. Uygulamayı kapatıp açmak, güncellemeleri kontrol etmek, internet bağlantısını yenilemek ve VPN kullanılıyorsa kapatmak çoğu zaman sorunu çözüyor.

TikTok yorumum veya paylaşımım neden görünmüyor?

Paylaşımların ve yorumların görünmemesi genellikle TikTok'un içerik inceleme süreciyle ilgilidir. Topluluk kurallarına takılan içerikler geçici olarak görünmeyebilir veya gecikmeli yayınlanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

