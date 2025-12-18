GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da ekipleri harekete geçiren ihbar! Aracında çuval çuval bulundu

Ali Asım Erdem
Muhabir

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beyşehir ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İSTİHBARİ ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI

12.12.2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine bir şahıs, yol kontrol noktasında durduruldu. Şüpheliye ait araçta yapılan aramada, 586 adet çuval içerisinde yiv ve set bulunmayan tabanca namlusu ele geçirildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Bahse konu malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, şüpheli şahsın ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli sürecin ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi.

(Ali Asım Erdem)

