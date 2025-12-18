GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,91
EURO
50,29
STERLİN
57,49
GRAM
5.994,48
ÇEYREK
9.859,78
YARIM ALTIN
19.622,56
CUMHURİYET ALTINI
39.121,10
EĞİTİM Haberleri

Mevlana’yı anlamanın temelleri konferansı gerçekleştirildi

Mevlana’yı anlamanın temelleri konferansı gerçekleştirildi
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Mevlana’yı Anlamanın Temelleri“ adlı program, İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel şefliğinde, Türk tasavvuf müziği seçme eserlerin seslendirilmesi ve ney konseri ile başladı. Türk Tasavvuf Müziği konseri ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Program daha sonra Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından verilen "Mevlana'yı Anlamanın Temelleri" konulu konferansla devam etti.

Prof. Dr. İlhan Genç, konferansında; her çağın düşünürü olarak kabul edilen Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin doğumu, çocukluğu, eğitim hayatı, Suriye ve Anadolu'nun değişik şehirlerine yaptığı göçler ve Konya'ya olan yolcuğu, Şems-i Tebrizi ile tanışması, Mesnevi, Mesnevilik ve mevlevihaneler, eserleri ve eserlerinde aşk, akıl ve irade anlayışı gibi konulara değindi.

Mevlana'nın Moğol zulmünden kaçan ailesiyle Anadolu'ya göç ettiğini belirten İlhan Genç, O'nun, çocuk yaşta insanların yollarda, izlerde savrulduğunu, telef olduğunu gördüğünü, ölenin de öldürenin de insan olduğu gerçeğiyle yüzleştiğini sözlerine ekledi.

Gördüklerinin, Mevlana'nın; toplumun her kesimini, her milleti, her dini inançtaki kişileri kucaklayan fikir anlayışının ortaya çıkmasına sebep olduğuna işaret eden Genç, hayatının dönüm noktasının Şems-i Tebrizi ile tanışmasıyla başladığını dile getirdi. Bundan sonra şiirler yazdığını, Şems-i Tebrizi olmasa Mevlana'nın sadece müderris olarak kalacağını ifade etti.

Mevlana'ya Mesnevi'yi yazdıranın ise Hüsamettin Çelebi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Genç, şiirin söylem gücüyle ifadeye, semanın görselliği ile ruhlara tesir ettiğini söyleyerek Mesnevi ve mevlevihaneler ile günümüze kadar düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER