GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,52
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.820,59
ÇEYREK
9.572,40
YARIM ALTIN
19.049,55
CUMHURİYET ALTINI
37.978,59
EĞİTİM Haberleri

Liselerde Bilim Uygulamaları programı (LBU) çalışmaları Konya’da başladı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Liselerde Bilim Uygulamaları programı (LBU) çalışmaları Konya’da başladı
Liselerde Bilim Uygulamaları Programı, öğrencilere bilimsel düşünme, araştırma ve sunum becerileri kazandırmayı hedefleyen 2025-2026 dönemi çalışmalarına Konya’daki 26 kurum müdürünün katıldığı toplantı ile başladı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu başkanlık etti.

Liselerde Bilim Uygulamaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerindeki öğrencileri Türkiye yüzyılı Maarif modeli kapsamında bütüncül bir yaklaşımla, bilimsel toplantılar yoluyla bilimsel düşünme araştırma yapma raporu hazırlama kendini ifade etme sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Liselerde Bilim Uygulamaları Programı; 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışmaları, Konya'daki 26 kurum müdürünün katılımı ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu başkanlığında Beyşehir Fethullah Bayır Fen Lisesi ev sahipliğinde yapılan toplantı ile başladı.

(Ali Asım Erdem)

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER