Liselerde Bilim Uygulamaları programı (LBU) çalışmaları Konya’da başladı

Liselerde Bilim Uygulamaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerindeki öğrencileri Türkiye yüzyılı Maarif modeli kapsamında bütüncül bir yaklaşımla, bilimsel toplantılar yoluyla bilimsel düşünme araştırma yapma raporu hazırlama kendini ifade etme sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.
Liselerde Bilim Uygulamaları Programı; 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışmaları, Konya'daki 26 kurum müdürünün katılımı ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu başkanlığında Beyşehir Fethullah Bayır Fen Lisesi ev sahipliğinde yapılan toplantı ile başladı.
(Ali Asım Erdem)